Донецк, 14 декабря, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Одессу и Чернигов необходимо освободить от ВСУ в ходе спецоперации. Пока говорить о том, когда это может произойти, рано, заявил 14 декабря и. о. главы ДНР Денис Пушилин.

Glavadnr.ru Денис Пушилин

По словам Пушилина, чтобы обеспечить безопасность ДНР, нужно отодвинуть ВСУ «на такое расстояние, чтобы противник не смог доставать до наших населённых пунктов». Речь идёт о большом расстоянии, на которое киевская армия должна быть отодвинута.

«Если брать другие русские города — Чернигов и Одессу, другие населённые пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдёмся», — заявил Пушилин в интервью РИА Новости, добавив, что по срокам освобождения этих территорий пока говорить было бы неправильно.