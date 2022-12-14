Вашингтон, 14 декабря, 2022, 08:31 — ИА Регнум. До 30 лет тюремного заключения грозит пятерым гражданам России и двум американцам в случае, если они будут признаны виновными в масштабных закупках продукции военного и двойного назначения в обход антироссийских санкций. Об этом 13 декабря сообщило министерство юстиции США.

Falkenpost Тюрьма

По данным ведомства, в настоящее время трое из подозреваемых задержаны и в их число входит российский гражданин Вадим Конощенок, ожидающий экстрадиции в США на территории Эстонии, при этом ещё четверо граждан РФ остаются на свободе.

«В случае осуждения подзащитным грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

При этом без каких-либо доказательств утверждается, что названная по одной из входящих в её состав компаний сеть Serniya якобы действовала под эгидой спецслужб РФ и вела снабжение сложной электроникой стран Запада российские государственные корпорации «Ростех» и «Росатом», а также Минобороны, Службу внешней разведки и Федеральную службу безопасности России.

«Задержав трёх подзащитных, мы сорвали работу закупочной сети, которая, предположительно, использовалась подзащитными и российскими разведывательными службами для контрабанды снайперских боеприпасов и чувствительных электронных компонентов в Россию», — заявил глава американского минюста Меррик Гарланд.

Также указывается, что власти США подозревают задержанного в Эстонии Конощенка в том, что он является сотрудником ФСБ РФ, а в США были арестованы имеющий постоянный вид на жительство Алексей Брайман и американский гражданин Вадим Ермоленко.

Вместе с тем добавляется, что, как считает минюст США, в России находятся ещё четыре фигуранта этого дела: Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что российский вице-премьер Александр Новак якобы допустил возможность изменения газовых контрактов между Россией и Венгрией из-за введения западными странами потолка цен на газ.