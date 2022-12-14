Луганск, 14 декабря, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Из-за недостатка военного транспорта боевики ВСУ стали чаще использовать гражданские транспортные средства, заявил 14 декабря военный эксперт Андрей Марочко. По данным разведки, ВСУ испытывают ощутимый дефицит гусеничной и колёсной военной спецтехники.

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Поэтому украинским боевикам приходится всё больше использовать «гражданский транспорт, который не приспособлен для передвижения в условиях активных боевых действий и бездорожья», отмечает офицер.

«Также ввиду того, что транспорт в основном не бронирован, увеличилось количество безвозвратных и санитарных потерь», — рассказал Марочко в интервью РИА Новости.

В результате у ВСУ наблюдаются серьёзные проблемы с доставкой на позиции личного состава, к тому же боевики не могут оперативно эвакуировать раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о транспортных затруднениях ВСУ рассказали в руководстве ДНР. Логистика украинских боевиков сильно страдает из-за наносимых ВС РФ ударов по инфраструктуре Украины.