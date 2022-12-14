Москва, 14 декабря, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Изменить московский «закон о тишине» и запретить ремонты по субботам предложил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Квартира

«Предложил главе Мосгордумы Алексею Шапошникову изменить столичный «закон о тишине», убрав субботу из перечня разрешённых к проведению ремонта дней. Только будни!» — отметил Нилов.

Сейчас в соответствии с законом «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве» ремонтные работы в квартирах разрешены с 9:00 до 19:00 с понедельника по субботу включительно.

Избиратели указывают на необходимость полноценного утреннего отдыха после завершения трудовой недели, подчеркнул парламентарий.

Установленный «тихий час» с 13:00 до 15:00 не решает проблему, добавил депутат.

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