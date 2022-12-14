Москва, 14 декабря, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Более 35 авиарейсов были отменены либо задержаны в аэропортах Москвы. Об этом 14 декабря свидетельствуют данные онлайн-табло московских аэропортов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

В Шереметьево были задержаны пять авиарейсов, один отменён. В аэропорту Внуково отменены четыре рейса, задержаны пять. Больше всего авиарейсов было задержано в аэропорту Домодедово — 20 самолётов задержаны, четыре авиарейса отменены.

Причиной изменений в расписании авиаперелётов стали неблагоприятные погодные условия. В Москве в ночь на 14 декабря начался снегопад, метеорологи предупредили, что высота снежного покрова будет достигать 20 см. Ожидается, что снегопад продлится до середины дня 14 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ряд аэропортов на юге и в центре России останется закрытым до 21 декабря.