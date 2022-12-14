Москва, 14 декабря, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Удар по группе боевиков террористического режима Киева, выдавших своё местоположение использованием фонариков, был нанесён российскими разведчиками на купянском направлении. Об этом 14 декабря рассказал командир группы специального назначения Западного военного округа (ЗВО).

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«Стоим на позициях, на так называемом НП (наблюдательный пункт), наблюдаем за противником. Пока обстановка спокойная, в дневное время слышим технику. В ночное время, бывает, наглеют враги наши, включают фонари», — приводит его слова РИА Новости.

Также российский разведчик уточнил, что наблюдение за врагом осуществляется в ежедневном режиме и при любых погодных условиях, а после обнаружения вражеских позиций их координаты передаются артиллерии и также по ним наносятся удары из различных видов оружия своими силами.

«Сегодня утром наши «друзья» по ту сторону баррикад решили в лесопосадке посветить своими фонариками, что позволило нашему наблюдательному пункту их обнаружить. И теперь мы подготовили им сюрприз», — добавил командир группы спецназа ЗВО.

При этом уточняется, что после этого по врагу был нанесён удар из автоматических станковых гранатометов (АГС), в результате чего киевские нацисты понесли потери, а выжившие из их числа убежали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории трёх захваченных режимом Киева областей Украины был объявлен режим воздушной тревоги.