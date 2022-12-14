Киев, 14 декабря, 2022, 08:04 — ИА Регнум. На территории трёх захваченных режимом Киева областей Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 14 декабря из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Уточняется, что воздушная тревога объявлена в Винницкой, Киевской и Житомирской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР).