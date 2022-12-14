Петропавловск-Камчатский, 14 декабря, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Режим повышенной лавиноопасности из-за циклона объявлен на Камчатке. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Джон Сингер Сарджент. Сход лавины. 1911

По данным Камчатского противолавинного центра, в ряде горных районов Камчатки в период с 00:00 15 декабря по 17 декабря включительно вероятен самопроизвольный сход снежных лавин.

Спасатели рекомендуют жителям региона, особенно руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и не приближаться к горным склонам. Родителям настоятельно рекомендовано объяснить детям опасность схода снежных масс и недопустимость игр у подножия сопок, а также следить за местонахождением детей.

Камчатский край находится во власти циклона, который в ночь на 14 декабря принёс в регион метель с сильным порывистым ветром. В акваториях у побережья Камчатки наблюдается сильное волнение.