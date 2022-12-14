Мэр Киева Кличко сообщил о нескольких взрывах в городе
Мэр Киева Кличко заявил о нескольких взрывах в Шевченковском районе города
Киев, 14 декабря, 2022, 07:58 — ИА Регнум. На территории Киева прогремели взрывы. Об этом 14 декабря сообщил мэр города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.
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Взрыв
По информации киевского градоначальника, взрывы были зафиксированы в Шевченковском районе Киева.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что очередные наёмники из Грузии были убиты на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).