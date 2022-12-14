Киев, 14 декабря, 2022, 07:58 — ИА Регнум. На территории Киева прогремели взрывы. Об этом 14 декабря сообщил мэр города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

Portalsatu.com Взрыв

По информации киевского градоначальника, взрывы были зафиксированы в Шевченковском районе Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что очередные наёмники из Грузии были убиты на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).