Донецк, 14 декабря, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Mil.gov.ua Боевик ВСУ

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 06:45 (совпадает с мск) и в ходе него по городу выпустили десять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики произвели обстрел населённых пунктов Каштановое и Минеральное в ДНР.