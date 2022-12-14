Кабул, 14 декабря, 2022, 08:01 — ИА Регнум. МИД КНР потребовал от афганских властей обеспечить безопасность китайских граждан, сообщает 13 декабря агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что правительство Афганистана должно принять действенные и решительные меры для обеспечения безопасности китайских граждан, учреждений и проектов в стране.

Китайский дипломат назвал совершенное 12 декабря в Кабуле нападение на отель с гражданами Китая «крайне возмутительным террористическим актом».

По его словам, китайское посольство в Кабуле сразу же призвало афганские власти провести тщательное расследование акта терроризма и привлечь всех виновных к ответственности.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай самым внимательным образом следит за ситуацией в Афганистане и поддерживает все усилия афганских властей по борьбе с терроризмом.

Напомним, что 12 декабря вооружённые террористы напали на отель в центре Кабула, в котором обычно проживают китайские дипломаты и бизнесмены.