Сан-Франциско, США, 14 декабря, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Аренду офисов перестала оплачивать компания Twitter в целях экономии бюджета с момента её приобретения Илоном Маском. Об этом 13 декабря сообщает издание The New York Times.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Илон Маск

Уточняется, что руководство компании перестало оплачивать аренду головного офиса в городе Сан-Франциско в американском штате Калифорния, а также часть помещений, в которых расположены филиалы Twitter в других странах. Также, по данным издания, Маск указал не оплачивать услуги частных авиаперевозчиков, к которым прибегало прежнее руководство компании.

Кроме того, Маск рассматривает возможность не выплачивать выходные пособия сотрудникам, покинувшим компанию. Отмечается, что до прихода Маска в Twitter здесь работало около 7500 сотрудников, после череды массовых увольнений в штате компании осталось не более 2300 человек.

Предполагается, что предпринятые Маском жёсткие меры направлены на сокращение расходов, одновременно владелец Twitter усиливает команду юристов компании, предвидя возможные судебные тяжбы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководством Twitter был распущен совет по доверию и безопасности, занимавшийся консультациями по вопросам борьбы с призывами к насилию, экстремизму и другими подобными вопросами в одноименной соцсети.