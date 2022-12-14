Лима, 14 декабря, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Новый президент Перу Дина Болуарте предложила «ослабить дипломатическую напряженность» с рядом стран Латинской Америки. Об этом она заявила 13 декабря на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Перу

По словам политика, она собирается поговорить с лидерами латиноамериканских государств, поддержавших отстраненного от власти перуанского президента Педро Кастильо, который был взят под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря мексиканский глава Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил, что Мексика, Аргентина, Колумбия и Боливия продолжают считать Педро Кастильо законным президентом Перу.