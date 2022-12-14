Бразилиа, 14 декабря, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Следующий министр юстиции Бразилии Флавио Дино пообещал, что сторонники действующего президента страны Жаира Болсонару, которые устроили беспорядки в стране, понесут ответственность за свои действия. Об этом чиновник заявил 13 декабря в интервью порталу GloboNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

Он также предупредил о последствиях для местных властей, которые не сделали ничего, чтобы остановить насилие. Дино отметил, что такие чиновники не должны надеяться на «волшебную амнистию».

Дино вступит в должность после того, как в январе пройдет инаугурация избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря сторонники Жаира Болсонару атаковали штаб-квартиру федеральной полиции Бразилии в столице страны. Кроме того, они якобы подожгли несколько автобусов и автомобилей рядом с этим зданием.