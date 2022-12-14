Пхеньян, 14 декабря, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су заявил, что КНДР может провести испытание ядерной бомбы, но Сеул и его союзники всегда были готовы к крупной провокации со стороны Севера, сообщает 13 декабря агентство «Рёнхап».

Stefan Krasowski Парад в КНДР

«Мы полагаем, что они готовы, — сказал премьер-министр, — хотя мы точно не знаем, когда произойдет ядерное испытание».

Хан Дак Су подчеркнул, что у Сеула всегда имеется ответ на любые действия Пхеньяна. Правда, он не стал уточнять, в чём именно будут заключаться ответные действия южнокорейской стороны.

«Мы обеспечим мир на наших условиях, а не на условиях, которые продиктует Северная Корея», — пригрозил южнокорейский премьер.

Напомним, что КНДР провела уже шесть испытаний ядерного оружия.