Вашингтон, 14 декабря, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Президента США Джозефа Байдена призвала прекратить разжигание конфликта на территории Украины экс-сотрудница американской разведки Ребека Коффлер. Соответствующее заявление она сделала 13 декабря в интервью на телеканале Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Экс-сотрудница разведки США отметила, что из-за оказания Белым домом военной помощи Киеву бюджет страны несёт серьёзные потери, а запасы вооружения в стране практически закончились.

«Здравый смысл подсказывает, что российско-украинский конфликт необходимо завершить», — указывает Коффлер. По мнению экс-сотрудницы разведки, президенту США Байдену нужно приложить все возможные усилия для достижения мирного урегулирования между сторонами конфликта.

Кроме того, Коффлер назвала желание Владимира Зеленского вести переговоры только с новым президентом России абсолютно несерьёзным условием, при том что сам Зеленский, по мнению Коффлер, преследует нереалистичные военные цели. Призывы американского лидера к смещению российского лидера Владимира Путина экс-сотрудница разведки США назвала далёкими от реальности.

«Размышлять о смене режима в стране — обладательнице крупнейшего в мире ядерного арсенала, чей президент пользуется поддержкой 75% граждан, — это самообман», — пояснила Коффлер.

Как полагает Коффлер, администрация Байдена в конечном итоге придёт к осознанию того, что деньги налогоплательщиков и запасы вооружения подойдут к концу, а разжигание конфликта нужно прекратить, так как победить в нём военным путём вряд ли возможно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смене стратегии властями США, которые постепенно подталкивают главу киевского режима Зеленского к идее достижения компромисса на будущих переговорах с Россией.