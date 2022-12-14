Армия Перу займется охраной ключевой инфраструктуры страны
Вооруженные силы Перу возьмут под контроль ключевую инфраструктуру из-за протестов в стране
Лима, 14 декабря, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Вооруженные силы Перу займутся охраной ключевой инфраструктуры страны из-за продолжающихся акций протеста, заявил 13 декабря перуанский министр обороны Альберто Отарола на пресс-конференции.
Иван Шилов ИА REGNUM
Перу
По его словам, армию привлекут к контролю за аэропортами, гидроэлектростанциями и другими важными объектами. Кроме того, Отарола сообщил, что правительство объявит чрезвычайное положение в системе автомобильного сообщения, что якобы даст гарантию на беспрепятственный проезд по дорогам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый президент Перу Дина Болуарте заявила, что распорядилась, чтобы полиция не применяла летальное оружие и резиновые пули против демонстрантов.