Лима, 14 декабря, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Вооруженные силы Перу займутся охраной ключевой инфраструктуры страны из-за продолжающихся акций протеста, заявил 13 декабря перуанский министр обороны Альберто Отарола на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Перу

По его словам, армию привлекут к контролю за аэропортами, гидроэлектростанциями и другими важными объектами. Кроме того, Отарола сообщил, что правительство объявит чрезвычайное положение в системе автомобильного сообщения, что якобы даст гарантию на беспрепятственный проезд по дорогам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый президент Перу Дина Болуарте заявила, что распорядилась, чтобы полиция не применяла летальное оружие и резиновые пули против демонстрантов.