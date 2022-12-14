Тбилиси, 14 декабря, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Очередные наёмники из Грузии были убиты на территории ДНР, сообщает 13 декабря грузинский телеканал TV «Пирвели».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

В боях под городом Бахмут (Артёмовск) уничтожено ещё двое граждан Грузии, воевавших на стороне украинских карателей. Ещё один грузинский боевик был ранен.

Информацию об этом подтвердил один из грузинских наёмников, воюющих на Украине.

«Их семьи не знают, поэтому мы пока не можем назвать личности убитых», — сказал наёмник.

Напомним, что в начале декабря в боях за Бахмут было убито уже шесть боевиков из Грузии.