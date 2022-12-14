Братск, Иркутская область, 14 декабря, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Около 15 тысяч человек остались без тепла в результате аварии на трубопроводе в Иркутской области. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба администрации региона.

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём телеграм-канале уточнил, что авария произошла в ночь на 14 декабря в городе Братске на проспекте Ленина. От подачи тепла были отключены 83 объекта, включая детские сады и школы.

Кобзев указал, что место прорыва было найдено, работы по устранению прорыва трубопровода продолжались всю ночь. По словам губернатора региона, авария, по предварительным данным, будет устранена к 12:00 по местному времени (07:00 мск).

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, в результате аварии тепла и горячей воды оказались лишены 14,7 тысячи человек, в том числе 4,5 тысячи детей. При этом, по данным метеослужбы, температура воздуха в Братске составляет — 26 градусов. В аварийно-восстановительных работах задействованы 25 человек и 12 единиц техники.