Вильнюс, 14 декабря, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Литовский парламент принял закон о десоветизации общественного пространства на территории Литвы, сообщается на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

За это решение проголосовали 103 депутата. Еще шесть парламентариев воздержались. Ни один из членов парламента не выступил против инициативы.

Документ вводит «запрет на пропаганду тоталитарных, авторитарных режимов, определение публичных объектов, пропагандирующих идеологию таких режимов». Закон вступит в силу 1 мая 2023 года.

В течение 20 дней после этой даты муниципальные органы власти должны представить информацию об объектах, подпадающих под действие документа.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в литовской столице Вильнюсе объявили о завершении демонтажа мемориала, который был посвящен погибшим в Великой Отечественной войне солдатам и находился на Антакальнисском городском кладбище.