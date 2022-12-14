Нижний Новгород, 14 декабря, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В нижегородском арбитраже завершился более чем трёхлетний судебный спор между краснодарской компанией «Трубокомплект» и ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород». Сумма спора превышала 2 млрд рублей. Судья Кузовихина исковые требования оставила без удовлетворения. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В деле речь шла о взыскании 2 078 864 439,56 рубля долга «за фактически отпущенную питьевую воду за период с мая 2015 года по май 2018 года и фактически принятые сточные воды за период с мая 2015 года по май 2019 года», а также в сумму вошло «562 511 757,37 рубля неустойки».

Третьими лицами в споре участвовали Региональная служба по тарифам по Нижегородской области, АО «Нижегородский водоканал» и ОАО «Дзержинский водоканал».

Напомним, спор был инициирован в августе 2019 года. По делу была назначена судебная экспертиза, на время которой оно было приостановлено.