В Сомали более 200 тысяч человек сталкиваются с нехваткой продовольствия
В ООН заявили, что в Сомали более 200 тысяч человек страдают от нехватки продовольствия
Женева, Швейцария, 14 декабря, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Более 200 тысяч жителей Сомали страдают от нехватки продовольствия, и многие из них умирают от голода, заявил на пресс-конференции в швейцарской Женеве представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ) Йенс Лаерке.
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Голод в Африке
Он сослался на информацию из доклада, над которым работали агентства ООН и другие организации. Лаерке предупредил, что с нехваткой продовольствия в Сомали в 2023 году могут столкнуться уже свыше 700 тысяч человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября министерство иностранных дел Финляндии пообещало направить €7 млн на транспортировку зерна с Украины в Сомали.