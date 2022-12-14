Женева, Швейцария, 14 декабря, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Более 200 тысяч жителей Сомали страдают от нехватки продовольствия, и многие из них умирают от голода, заявил на пресс-конференции в швейцарской Женеве представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ) Йенс Лаерке.

quentcourtois0 Голод в Африке

Он сослался на информацию из доклада, над которым работали агентства ООН и другие организации. Лаерке предупредил, что с нехваткой продовольствия в Сомали в 2023 году могут столкнуться уже свыше 700 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября министерство иностранных дел Финляндии пообещало направить €7 млн на транспортировку зерна с Украины в Сомали.