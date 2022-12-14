Вашингтон, 14 декабря, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Власти США обвинили пятерых граждан России в незаконном получении американских технологий военного и двойного назначения, сообщает 14 декабря Reuters.

Дядя Сэм обвиняет

Министерство юстиции США обнародовало обвинительный акт по 16 пунктам, обвиняющий пятерых граждан России и двух граждан США в сговоре с целью контрабанды и отмывания денег.

В нём говорится, что обвиняемые вступили в сговор с целью получения технологий военного и двойного назначения от американских компаний для оборонного сектора России и контрабанды боеприпасов к снайперским винтовкам в нарушение новых санкций США, введенных ранее в этом году против России.

Обвиняемыми являются: 44-летний Евгений Гринин, 57-летний Алексей Ипполитов и 41-летняя Светлана Скворцова из Москвы, 52-летний Борис Лившиц и 48-летний Вадим Конощенок из Санкт-Петербурга и граждане США, 35-летний Алексей Брейман из Нью-Гэмпшира и 41-летний Вадим Ермоленко из Нью-Джерси.

Брейман и Ермоленко были арестованы на территории США, в то время как Конощенок, который якобы является сотрудником ФСБ, был арестован 6 декабря в Эстонии и будет подвергнут процедуре экстрадиции в США. Гринин, Ипполитов, Лившиц и Скворцова остаются на свободе.

В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые незаконно приобрели и экспортировали высокочувствительные и строго регулируемые электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных приложений.

Министерство юстиции сообщило, что Конощенок переправлял контрабандой товары американского происхождения из Эстонии в Россию, включая электронику двойного назначения, тактические боеприпасы военного назначения и другие предметы, подлежащие экспортному контролю.