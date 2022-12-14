Донецк, 14 декабря, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Обстрел населённых пунктов Каштановое и Минеральное в ДНР произвели киевские боевики. Об этом 14 декабря сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Обстрел ВСУ населённого пункта Каштановое был зафиксирован в 05:02 мск со стороны Авдеевки. Киевскими боевиками было выпущено четыре снаряда калибром 122 мм. Спустя восемь минут, в 05:10 мск, киевские боевики выпустили со стороны Авдеевки три снаряда калибром 122 мм по населённому пункту Минеральное.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле киевскими боевиками Горловки, Майорска и Донецка в ДНР.