Доха, 14 декабря, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил свой одиннадцатый по счету гол на чемпионате мира по футболу в Катаре, став рекордсменом национальной команды по этому показателю.

Nathan Rupert Лионель Месси

Он отправил мяч в сетку ворот противника с пенальти на 34-й минуте матча против хорватов. Игра стала победной для команды Месси, и Аргентина вышла в финал мирового футбольного первенства.

Второе место по числу голов у бывшего нападающего аргентинской сборной Габриэля Батистуты, который в рамках участия в чемпионатах мира забил 10 голов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Лионель Месси заявил, что ЧМ в Катаре станет последним таким турниром в его профессиональной карьере.