Уссурийск, Приморский край, 14 декабря, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Взрыв бытового газа с последующим пожаром произошёл в частном гараже возле жилого дома в Уссурийске Приморского края. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

geralt Взрыв

Информация о взрыве поступила в региональное ведомство в 07:30 (00:30 мск). ЧП произошло в частном металлическом гараже, расположенном на проспекте Блюхера. К моменту прибытия пожарных на место происшествия гараж был охвачен пламенем.

Пожар площадью 45 кв. метров был оперативно ликвидирован. В результате ЧП пострадал мужчина 1974 года рождения. Огонь полностью уничтожил гараж и находившийся в нём автомобиль. Кроме того, в результате взрыва было повреждено остекление в нескольких квартирах расположенного поблизости дома.

Причины и обстоятельства, приведшие к взрыву с возгоранием, устанавливаются, прокуратура Уссурийска взяла под контроль ход доследственной проверки. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования.