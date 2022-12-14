Кейптаун, 14 декабря, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Парламент ЮАР проголосовал против начала процедуры импичмента президенту страны Сирилу Рамафосе, сообщает 13 декабря Reuters.

ITU Pictures Сирил Рамафоса

Законодатели проголосовали за отклонение доклада группы экспертов, которая обнаружила предварительные доказательства того, что Рамафоса, возможно, совершил неправомерные действия из-за тайника с иностранной валютой, спрятанного на его частной охотничьей ферме.

Рамафоса отрицает свою вину в связи со скандалом, который СМИ окрестили «Воротами фермы». Он оспорил отчёт экспертов в суде и не был обвинён ни в каком преступлении, но политические оппоненты президента призвали его уйти в отставку.

Напомним, что 2020 году с охотничьей фермы Рамафосы преступниками была похищена крупная сумма денег, что впоследствии дало повод обвинить главу государства в коррупции.