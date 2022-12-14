Москва, 14 декабря, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Москве на нужды двух госведомств планируют потратить более 542 млн рублей. Средства пойдут на аренду легковых автомобилей с водителем. Итоги соответствующего единого тендера подведут 29 декабря 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

(сс) CWitte Торги

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы определил начальной ценой для своего госконтракта сумму 42 514 185,6 рубля. Услуга должна быть оказана в 24 этапа — с 1 января 2023 года по 3 февраля 2025 года.

ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты населения города Москвы» указало в качестве начальной цены сумму 500 340 327,72 рубля. Услуга должна быть оказана с 1 января 2023 года по 10 февраля 2025 года.

В обоих случаях контракты будут оплачены средствами бюджета Москвы.

В техзадании уточняется, что исполнитель должен подавать автомобиль с точностью до пяти минут. Водители при этом обязаны «не распространять конфиденциальную информацию, ставшую им известной в силу исполнения служебных обязанностей».

Транспортные средства должны представляться «в чистом виде, с чистым салоном, с отсутствием запахов горюче-смазочных материалов, табачного дыма, иных неприятных запахов, с прогретым салоном в зимний период и охлажденным — в летний, полным топливным баком, в технически исправном состоянии». В характеристиках прописаны разные виды транспортных средств, а также уточнён их возраст. По большинству строчек техзадания возраст автомобилей не должен быть более двух лет.