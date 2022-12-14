Бразилиа, 14 декабря, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Сторонники действующего президента Бразилии Жаира Болсонару атаковали штаб-квартиру федеральной полиции в столице страны и попытались проникнуть внутрь здания, сообщило агентство Reuters.

(сс) Andre Gustavo Stumpf Полиция Бразилии

Они были одеты в футбольные майки желтого цвета, а также одежду, поверх которой был нанесен бразильский флаг. Чтобы разогнать толпу, полицейские использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Недалеко от места нападения было подожжено несколько автобусов и автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября агентство EFE передало о том, что судебные органы Бразилии ужесточили свою позицию в отношении активистов, требующих государственного переворота после победы Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах в стране. Также было решено заблокировать счета предполагаемых спонсоров этого движения.