Вашингтон, 14 декабря, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Американскому марсоходу Perseverance впервые удалось записать звук пылевого вихря на Красной планете, сообщает 13 декабря Associated Press.

JPL - NASA Поверхность Марса

В момент, когда вихрь пронёсся над марсоходом, у того случайно оказался включённым микрофон. Поэтому аппаратура смогла записать 10-секундный шум марсианского вихря. Пылевой вихрь имел скорость около 40 километров в час.

По словам исследователей, он звучит поразительно похоже на пылевые вихри на Земле, хотя и тише, поскольку тонкая атмосфера Марса создает более приглушенные звуки и менее сильный ветер.

Пылевые вихри, которые десятилетиями фотографировались на Марсе, но до сих пор их никто не слышал, на Красной планете обычны. В среднем марсианские пылевые вихри имеют высоту около 118 метров, ширину около 25 метров и скорость около пяти метров в секунду.

Напомним, что марсоход Perseverance находится на поверхности Марса с 18 февраля 2021 года.