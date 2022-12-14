Париж, 14 декабря, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Действия по поддержке Киева президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал безумием французский политик Флориан Филиппо 13 декабря в своём Twitter.

Claude Truong-Ngoc Флориан Филиппо

Филиппо напомнил о том, что французский лидер объявил о помощи Киеву. Планируется, что на поддержку энергетической инфраструктуры на территории Украины Франция выделит 76,5 млн евро.

Как указал Филиппо, помощь Киеву выделяется на фоне роста безработицы во Франции и проблем с отоплением в школах и больницах.

«Когда же остановят этих безумцев?!» — задал риторический вопрос политик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время международной конференции в Париже, посвящённой ситуации вокруг Украины, Владимир Зеленский запросил у стран Запада помощь в размере более 12 млрд евро.