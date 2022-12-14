Томск, 14 декабря, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Власти Томской области планируют предусмотреть средства на достройку новой школы в селе Корнилово в областном бюджете на 2023–2025 годы, но пока стройка приостановлена, а муниципальный контракт с подрядчиком, не сдавшим объект в срок, расторгнут. На сегодня при вместимости старого здания в 180 мест в нём обучаются уже 718 учеников. Об актуальной ситуации по школе, которая должна была быть сдана ещё два года назад, ИА REGNUM сообщили в ответе на запрос.

Дарья Драй ИА REGNUM Школа

Строительство школы в Корнилово, которая давно стала жизненно необходимым объектом для села, должны были завершить до конца 2020 года, но на сегодня объект, возводимый по нацпроекту «Образование», так и не сдан. На старте из бюджетов всех уровней подрядчику — ООО «СпецМонтажСтрой» — было выделено 325,7 млн рублей, но за эти годы стоимость строительства выросла. Позднее в пресс-релизах уже фигурировала сумма в 406,5 млн рублей.

ИА REGNUM запросило в администрации Томской области информацию об актуальной ситуации по школе.

В ответе за подписью замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Николая Руппеля уточняется, что муниципальный контракт на строительство школы в Корнилово стоимостью 325,68 млн рублей, заключённый в 2019 году с ООО «СпецМонтажСтрой», был расторгнут в одностороннем порядке в связи с многократным нарушением подрядной организацией сроков исполнения и «в соответствии с представлением прокуратуры».

«В настоящее время строительство объекта приостановлено. Техническая готовность объекта, подтверждённая строительным контролем, — 37%», — уточняется в ответе.

Бюджетные ассигнования на завершение работ в школе Корнилово будут предусмотрены в областном бюджете на 2023–2025 годы.

Из ответа также следует, что на сегодня обучение в школе проходит в две смены, за исключением 1,5,9-11 классов. При вместимости старого здания школы 180 учеников в нём обучается уже 718 человек.