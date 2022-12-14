Портленд, США, 14 декабря, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Губернатор штата Орегон Кейт Браун объявила, что она смягчает приговоры 17 заключенным, приговорённым к смертной казни, сообщает 13 декабря Associated Press.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Всем преступникам смертная казнь заменена на пожизненное лишение свободы без права условно-досрочного освобождения.

Браун заявила, что правосудие не продвигается путём лишения жизни, и государство не должно заниматься казнью людей, невзирая на тяжесть совершенных им преступлений.

В Орегоне не казнят заключённых с 1997 года. На первой пресс-конференции Браун после того, как она стала губернатором в 2015 году, губернатор-демократ объявила, что продолжит соблюдать мораторий на смертную казнь, введённый её предшественником, губернатором от Республиканской партии.

В 2022 году в США было казнены 17 человек в Техасе, Оклахоме, Аризоне, Миссури и Алабаме.