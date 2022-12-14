Вашингтон, 14 декабря, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Загрузку приложений на устройства iPhone и iPad не только из своего магазина App Store планирует разрешить компания Apple. Об этом 13 декабря сообщило агентство Bloomberg.

Jared Smith Apple

Поясняется, что причиной такого решения стали требования Евросоюза, которые вступят в силу на территории стран ЕС в 2024 году. Отмечается, что новые правила будут действовать только на территории стран Евросоюза, однако компания Apple может расширить зону их действия в случае введения аналогичных требований другими странами.

По всей вероятности, Apple планирует подготовить изменения в своей политике согласно требованиям ЕС уже в 2023 году. При этом не исключено, что Apple будет выдвигать встречные требования к сторонним приложениям, вплоть до платной проверки со стороны компании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Apple ускорила планы по переносу части производства за пределы Китая.