Apple планирует разрешить в ЕС загрузку приложений не только из App Store
Компания Apple может разрешить пользователям в ЕС загрузку приложений из сторонних источников
Вашингтон, 14 декабря, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Загрузку приложений на устройства iPhone и iPad не только из своего магазина App Store планирует разрешить компания Apple. Об этом 13 декабря сообщило агентство Bloomberg.
Поясняется, что причиной такого решения стали требования Евросоюза, которые вступят в силу на территории стран ЕС в 2024 году. Отмечается, что новые правила будут действовать только на территории стран Евросоюза, однако компания Apple может расширить зону их действия в случае введения аналогичных требований другими странами.
По всей вероятности, Apple планирует подготовить изменения в своей политике согласно требованиям ЕС уже в 2023 году. При этом не исключено, что Apple будет выдвигать встречные требования к сторонним приложениям, вплоть до платной проверки со стороны компании.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Apple ускорила планы по переносу части производства за пределы Китая.