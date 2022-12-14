Хабаровск, 14 декабря, 2022, 09:11 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке кредитор в разгар отопительного сезона пытается обанкротить производителя тепловой и электрической энергии — АО «Хабаровские энергетические системы», учрежденного властями региона. В арбитраж Хабаровского края поступил соответствующий иск, но он пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

https://kad.arbitr.ru Энергосети

Исковое заявление от ООО «Торговый дом «Новые технологии» из Новосибирска поступило 12 декабря 2022 года. Сумма претензий составляет 1 584 712,47 рубля.

В качестве арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». Прочие детали спора пока не сообщались.

Компания-ответчик зарегистрирована 24 июня 2013 года. Учредителем компании выступало министерство имущества Хабаровского края, и на 2020 год регион был единственным акционером предприятия. Численность сотрудников АО — 540 человек. По итогам 2021 года компанией получен чистый убыток в размере 44 млн рублей. Убыток в 2020 году был ещё больше — свыше 222 млн рублей. По данным с сайта компании, она осуществляет подачу тепла и электроэнергии на территорию Верхнебуреинского, Солнечного и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов Хабаровского края.