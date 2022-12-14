Вашингтон, 14 декабря, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Американские военные на севере Сирии полностью возобновили патрулирование, которое осуществляется совместно с курскими отрядами из группировки «Сирийские демократические силы» (SDF), 13 декабря сообщил на своем сайте Пентагон.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США в Сирии

Общие рейды были ранее приостановлены курдами после воздушных ударов турецкой армии по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара создаст зону безопасности на протяжении 30 км у границы республики с Сирией, чтобы оградить свое население от террористической угрозы.

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