Гонолулу, США, 14 декабря, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Американские ученые объявили, что два действующих вулкана на острове Гавайи, Килауэа и Мауна-Лоа, перестали извергаться, сообщает 13 декабря Associated Press.

USGS Извержение вулкана Килауэа

Об этом говорится в заявлении Гавайской вулканической обсерватории Геологической службы США. В связи с этим был автоматически понижен уровень опасности, исходящей от вулканов.

Извержение вулкана Мауна-Лоа началось 27 ноября после 38-летнего затишья. Это был самый долгий период покоя вулкана за всю историю наблюдений.

В это же время продолжал извергаться находящийся по соседству вулкан Килауэа. Извержение Килауэа продолжалось с сентября 2021 года.