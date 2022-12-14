На Гавайских островах прекратилось извержение двух вулканов
Вулканы Мауна-Лоа и Килауэа перестали извергаться
Гонолулу, США, 14 декабря, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Американские ученые объявили, что два действующих вулкана на острове Гавайи, Килауэа и Мауна-Лоа, перестали извергаться, сообщает 13 декабря Associated Press.
USGS
Извержение вулкана Килауэа
Об этом говорится в заявлении Гавайской вулканической обсерватории Геологической службы США. В связи с этим был автоматически понижен уровень опасности, исходящей от вулканов.
Извержение вулкана Мауна-Лоа началось 27 ноября после 38-летнего затишья. Это был самый долгий период покоя вулкана за всю историю наблюдений.
В это же время продолжал извергаться находящийся по соседству вулкан Килауэа. Извержение Килауэа продолжалось с сентября 2021 года.