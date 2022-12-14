Тюмень, 14 декабря, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Водители двух большегрузных автомобилей погибли в результате столкновения на федеральной автотрассе Тюмень — Омск в Тюменской области. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в ночь на 14 декабря в Ишимском районе на 308-м километре федеральной автотрассы Тюмень — Омск. Столкнулись два большегруза — МАН и МАЗ. Уточняется, что в момент ДТП фуру МАЗ буксировал другой большегрузный автомобиль.

В результате аварии на месте ДТП погибли два водителя большегрузов, мужчины 58 и 30 лет. Один из погибших является жителем Челябинской области, второй погибший проживал в Орловской области.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Часть автотрассы перекрыта, движение по ней осуществляется в реверсивном режиме. Регулировкой движения в районе аварии занимаются сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины смертельной аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП на федеральной автотрассе в Татарстане, в результате которого пострадали три человека.