Нью-Йорк, США, 14 декабря, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс 13 декабря посетил российский город Херсон, который находится под контролем войск киевского режима. Об этом заявил журналистам официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, 12 декабря Гриффитс прибыл в Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Sky News привел мнение жителей Херсона о том, что жить в городе стало хуже после перехода его под контроль ВСУ. Жители испытывают проблемы со светом, водой и продуктами питания.