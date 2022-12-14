Донецк, 14 декабря, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Города Горловку, Донецк и Майорск в ДНР обстреляли киевские боевики. Об этом 14 декабря сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Петровский район города Донецка был обстрелян ВСУ со стороны населённого пункта Красногоровка в 22:20 мск. Киевские боевики выпустили по городу три снаряда калибром 152 мм. Город Майорск был обстрелян ВСУ трижды: в 21:55 мск со стороны населённого пункта Дружба, в 22:15 со стороны Щербиновки и в 00:30 мск 14 декабря со стороны Катериновки. По городу было выпущено пять мин калибром 120 мм и 14 снарядов калибром 152 мм.

Никитовский район города Горловки был обстрелян киевскими боевиками со стороны населённого пункта Щербиновка в 00:40 мск 14 декабря. ВСУ выпустили по городу четыре снаряда калибром 152 мм.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле шести населённых пунктов в ДНР со стороны киевских боевиков.