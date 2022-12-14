Киев, 14 декабря, 2022, 03:56 — ИА Регнум. В Деснянском районе украинской столицы была переименована улица Александра Суворова, сообщает 13 декабря сайт Киевской городской рады.

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В мае этого года так называемая «экспертная комиссия» порекомендовала включить улицу Суворова в список городских объектов, названия которых «связаны с Россией, её сателлитами и советским прошлым».

В целях «деколонизации столичной топонимики» путем рейтингового электронного голосования было выбрано новое название этой улицы. Среди вариантов переименования наибольшее количество, а именно 6691 голос, набрало предложение — Котенко. Новое название предложено в честь полковника ВСУ, Героя Украины (посмертно) Сергея Котенко.

По результатам голосования и на основе экспертных выводов депутатский корпус Киевского городского совета поддержал решение о переименовании улицы Суворова в Сергея Котенко.

Всего в столице уже переименовано более 230 улиц, бульваров, площадей, переулков и проспектов.