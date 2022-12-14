Лондон, 14 декабря, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Ведущий британской телепрограммы Top Gear Эндрю Флинтофф попал в дорожно-транспортное происшествие в ходе съемок очередного выпуска передачи для вещательной корпорации BBC.

Kaatjem Авария

ДТП произошло на испытательной трассе Top Gear в графстве Суррей. Флинтоффу оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Ведущий получил травмы, которые не угрожают его жизни. Причина ДТП не уточняется. Представитель BBC заявил, что подробности происшествия будут обнародованы позже.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Мексике погибли в дорожной аварии два актера телесериала. Они ехали на съемки, которые были приостановлены из-за трагедии.