Лима, 14 декабря, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Кризис в Перу был спровоцирован людьми, которые повлияли на экс-президента Педро Кастильо и продолжают на него влиять даже после ареста политика. Такое заявление сделала новый президент страны Дина Болуарте в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в социальных сетях.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Новый лидер Перу отметила, что лично знает экс-президента Кастильо, не раз беседовала с ним, обсуждая в том числе создавшуюся в стране ситуацию. Болуарте заявила, что слова, опубликованные в Twitter от лица Кастильо, на самом деле не могли принадлежать экс-президенту.

По мнению Болуарте, экс-президента Кастильо используют в своих целях некая группа людей, которая манипулирует политиком, а ответственность за это несёт экс-премьер Бетсси Чавес, и именно она, по мнению нового президента Перу, должна ответить перед законом за кризис, который разразился в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Перу Болуарте дала указание не использовать летальное оружие и резиновые пули для подавления протестов, охвативших страну после объявления парламентом импичмента главе государства Педро Кастильо и его последующего ареста.