Киев, 14 декабря, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Так называемая «Рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева» приняла решение о том, чтобы немедленно убрать бюст российского поэта Александра Пушкина и мемориальную доску советской писательнице Ванде Василевской с киевских улиц, сообщает 13 декабря сайт городской государственной администрации Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«О двух объектах сегодня мы пришли к выводам: бюст Пушкина и мемориальную доску Василевской уберем с улиц нашего города. Еще один объект, о котором сегодня велось активное обсуждение, — памятник Пушкину на проспекте Победы, 40. Он, напомню, является памятником национального значения, так же как памятник Николаю Щорсу, поэтому мы ждем соответствующих выводов и разрешения от министерства культуры. Только тогда будем понимать, когда и каким образом сможем его перенести в другое место. Хочу еще раз поблагодарить наших жителей за активную позицию. Благодаря им и нашим историкам эксперты уже имеют окончательно утвержденный перечень из 296 объектов, которые должны быть устранены из публичного пространства. Мы над этим сейчас работаем, и очень эффективно», — подчеркнул руководитель группы Владимир Прокопов.

Кроме решения относительно этих двух объектов, была создана экспертная группа из представителей профильных институтов, которые предоставят официальные выводы по всем объектам, которые есть в перечне. А он состоит из 296 объектов: это 95 памятников и 201 доска или элемент отделки.

«Да, процесс устранения памятников из публичного пространства города продолжается не так быстро, как хотелось бы лично мне или жителям. Но хочу успокоить всех: как у городских властей, так и в украинском обществе уже нет никаких сомнений или споров — на улицах наших городов не может быть советской символики или чего-то, что связано с Россией. Мы приложим к этому максимум усилий», — отметил Прокопов.

По его словам, следующая встреча рабочей группы состоится уже в ближайшее время.

Напомним, что с февраля 2022 года на Украине начался новый этап уничтожения памятников истории и культуры. Так, одних только памятников Пушкину было снесено около 30.