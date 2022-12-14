Ужгород, Украина, 14 декабря, 2022, 03:05 — ИА Регнум. С начала отопительного сезона бригады экстренной медицинской помощи по всему Закарпатью госпитализировали уже 37 человек с симптомами отравления угарным газом, сообщает 13 декабря Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

od.dsns.gov.ua Пожар

Кроме печного отопления, к причинам таких инцидентов добавилось и нарушение правил безопасности при использовании электрогенераторов. В связи с регулярным отключением электроснабжения люди ищут альтернативные варианты освещения, обогрева своих домов и приготовления пищи. Но часто забывают при этом о безопасности. В частности, с октября уже четыре человека погибли из-за неосторожного обращения со свечами, среди них — и шестилетний ребенок.

В связи с нередкими трагическими случаями спасатели призывают граждан покупать электрогенераторы и туристические газовые горелки только в лицензированных местах продаж и неукоснительно соблюдать инструкцию производителя, а также не оставлять без присмотра любые подобные устройства, а также свечи и другие источники открытого огня.

Напомним, что энергосистема Украины после нанесённых по её объектам российской армией ряда ударов работает с большими перебоями.