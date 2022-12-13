Вашингтон, 14 декабря, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Закон о правовой защите однополых браков на федеральном уровне подписал президент США Джозеф Байден. Церемония подписания закона состоялась 13 декабря, трансляция велась на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ. США

Байден выразил благодарность членам Конгресса, поддержавшим законопроект, и пояснил, что закон устраняет ошибки Верховного суда, «впавшего в крайность». Конгрессмены инициировали разработку законопроекта из опасений, что Верховный суд может отменить своё постановление от 2015 года, дающее право на заключение брака однополым парам. В случае отмены постановления законодательные нормы пришлось бы вырабатывать на уровне отдельных штатов.

Байден пояснил, что документ защищает важные для американцев фундаментальные вещи, такие как правосудие, а также права «трансгендерных детей» в будущем создавать свои семьи. Кроме того, президент США указал на то, что новый закон защищает право на межрасовые браки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в российском посольстве в Вашингтоне обвинили власти США в грубом вмешательстве во внутренние дела России в связи критикой в Белом доме нового закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии.