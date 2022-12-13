Киншаса, 14 декабря, 2022, 02:20 — ИА Регнум. Не менее 120 человек погибли в конголезской столице Киншасе из-за наводнений и оползней, которые обрушились на Демократическую Республику Конго (ДР Конго) после проливных дождей, 14 декабря сообщило агентство Reuters.

Гюстав Доре. Потоп. 1885

Ранее сообщалось о 50 жертвах природной стихии. Власти страны призвали население столицы сохранять осторожность и бдительность при передвижении по улицам.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря экстренные службы южного бразильского штата Санта-Катарина объявили об эвакуации почти 900 человек из-за сильного наводнения, с которым столкнулся регион.