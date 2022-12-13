Нью-Йорк, США, 14 декабря, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Метрополитен Нью-Йорка вынужден нанимать дополнительных частных охранников для борьбы с безбилетниками, сообщает 13 декабря телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США В метро

Компания Metropolitan Transportation Authority, осуществляющая управление нью-йоркской подземкой, привлекла 200 частных охранников для дежурств на 14 самых проблемных станциях. Это будет обходится компании в $1 млн ежемесячно.

Но Metropolitan Transportation Authority вынуждена пойти на дополнительные расходы ввиду того, что общий ущерб от безбилетников составляет астрономическую сумму в $500 млн. Этот ущерб усугубляется ещё и серьёзным бюджетным дефицитом компании.

Выступивший на заседании городского совета Нью-Йорка шеф транспортного отдела полиции Майкл Кемпер назвал увеличение числа охранников абсолютно правильным шагом, так как сейчас значительное количество пассажиров не платит за проезд, с лёгкостью перепрыгивая турникеты на станциях.

В свою очередь член городского совета Дарлин Мили считает увеличение расходов на охрану лишь пустой тратой денег налогоплательщиков.