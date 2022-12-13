Мадрид, 14 декабря, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Испанские власти собираются организовывать отправку киевскому режиму 49 электрических генераторов до конца 2022 года, 13 декабря сообщило на своем сайте министерство обороны Испании.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

В ведомстве отметили, что к инициативе примкнули три частные компании. Указанные электрогенераторы должны быть доставлены в Одессу и в другие города, которые контролируются киевским режимом.

При этом 60% оборудования Испания отправит через Польшу уже 15 декабря, чтобы Киев увидел эту часть партии до 25 декабря. Остальные 40% электрогенераторов будут получены киевским режимом до Нового года.

Мощность генераторов составляет 660 киловатт. В минобороны Испании отметили, что за последние два месяца ведомство уже передало Киеву восемь подобных установок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канадский вице-премьер Христя Фриланд заявила, что Оттава хочет выделить $115 млн на восстановление энергосистемы Киева.