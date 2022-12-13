Киев, 14 декабря, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Изменение политики социальной сети Twitter по отношению к происходящему на Украине возмутило советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка. Об этом политик заявил 13 декабря в своём официальном аккаунте в соцсети.

Михаил Подоляк

Подоляк отметил, что тема конфликта на территории Украины исчезла из трендов Twitter, а пользователи не могут зайти в свою учётную запись или зарегистрироваться в соцсети, используя телефонный номер украинского оператора.

По мнению Подоляка, в происходящих изменениях виновно руководство Twitter и лично новый владелец одноименной компании Илон Маск, которого политик адресовал свои упрёки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководством Twitter был распущен совет по доверию и безопасности, занимавшийся в соцсети консультациями по вопросам борьбы с призывами к насилию, экстремизму и другими подобными вопросами.